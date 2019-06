Zwei Geparden-Brüder neu im Kinderzoo

Die Geparden in Knies Kinderzoo haben Zuwachs durch diese beiden Tiere aus einer Zuchtstätte in Südafrika erhalten. © Knies Kinderzoo Rapperswil

Die betagte Gepardin Keyra in Knies Kinderzoo in Rapperswil hat Gesellschaft erhalten: Seit kurzem können zwei Männchen im Gehege beobachtet werden. Die beiden Halbbrüder stammen aus einer Zuchtstätte in Südafrika.