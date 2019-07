Zwei Menschen bei Hüttenbrand verletzt

Beim Brand dieser Alphütte in Charmey FR sind zwei Menschen verletzt worden. Fünf Rinder kamen in den Flammen um. © Freiburger Kantonspolizei

Beim Brand einer Alphütte in Charmey FR sind am Samstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Fünf Rinder kamen in den Flammen um. Vermutlich entstand das Feuer durch einen Kaminbrand.