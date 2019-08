Zwei Paletten Bierfässer gestohlen

«Eigentlich wollten wir nur etwas Gutes machen und ein Fest organisieren. Und dann wird man derart bestohlen», sagt Sandra Schneider, Organisatorin des J&B Strassenfest in Wil gegenüber hallowil. Sie ist frustriert. Am Montagmorgen nach dem gelungenen J&B-Fest Mitte Juli warfen sie und der Getränkelieferant einen Blick in den Kühlwagen und dann der Schock: Mehrere Fässer Bier fehlten. Der Schaden dürfte mehrere tausend Franken hoch sein.

«Es werden immer noch zwei Paletten Bier vermisst», bestätigt die Organisatorin Sandra Schneider gegenüber FM1Today. Wie viele Bierfässer es genau sind, weiss sie noch nicht. Man warte noch auf den Bescheid des Bierlieferanten. «Dazu kam auch ein elektrisch angetriebener Rolli abhanden.» Mit dem wurden möglicherweise die zahlreichen, schweren Bierfässer aus dem Kühlwagen abtransportiert.

Die Organisatoren des J&B-Strassenfests vermuten, dass die Diebe während der Party an den Schlüssel gelangt sind und in der Nacht auf Montag, den beim Viehmarktplatz deponierten Kühlwagen, aufgeschlossen haben.

Die Kantonspolizei St.Gallen weiss noch nichts von dem grossen Bierklau. Ausser Lärmklagen und stark alkoholisierten Besuchern sei nichts gemeldet worden, sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen.



Das J&B Strassenfest fand am 19. Juli 2019 statt. Es wurde zum 23. Mal durchgeführt und ersetzt die ursprüngliche Party des ehemaligen J&B-Pubs.

(bon)