Zwei Tote bei Bruchlandung einer Passagiermaschine in Sibirien

Beim Flugzeugunglück in Nischneangarsk kamen zwei Personen ums Leben. Weitere 43 Insassen der Maschine überlebten. © KEYSTONE/AP Russian Emergency Ministry

Bei einer Bruchlandung auf einem Flughafen in Sibirien sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 43 Personen in der Passagiermaschine überlebten das Unglück.