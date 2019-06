Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in Château-d’Oex VD

Die Polizei Waadt sucht Zeugen, die den Flugzeugabsturz gesehen haben. © KEYSTONE/Laurent Gillieron (Symbolbild)

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Château-d’Oex VD sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte.