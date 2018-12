Zwei Wanderer am Brienzer Rothorn gerettet

Das Brienzer Rothorn von der Luzerner Seite her gesehen: Im Massiv dieses 2350 Meter hohen Berges sind am Sonntag zwei Wanderer im Neuschnee stecken geblieben. (Archivbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Zwei Wanderer, die am Sonntag am Brienzer Rothorn unterwegs waren, haben von der Bergrettung aus dem Neuschnee evakuiert werden müssen. Die beiden Spanier, die auf ihrem Trip eine Lawine ausgelöst hatten, wurden stark unterkühlt in ein Spital gebracht.