Guten Morgen mit FM1Today

Neymar verdient 3 Millionen im Monat

Paris führt die Ligue 1 trotz des ersten Punktverlusts an und dominiert an allen Fronten die Schlagzeilen. Enthüllten Dokumenten zufolge verdient Neymar in Paris gut 3 Millionen Euro pro Monat. Wir findest du das? Hier zur Geschichte…

Wandercoiffeuse Giulia am Limit

Sie hat Blasen an den Füssen, ihre Kleidung ist tropfnass und – als wäre das nicht schon genug – findet sie keinen Schlafplatz. Wandercoiffeuse Giulia kommt bei «Mensche i de Ostschwiz» an ihre Grenzen. Hier zur bewegenden Geschichte…

Ungefährdeter Heimsieg in Überzahl

Der FC St.Gallen kann gegen den FC Thun einen 3:0-Erfolg feiern. Die Gäste spielten ab der 17. Minute nur noch mit zehn Mann, nachdem ausgerechnet Ex-Espe Roy Gelmi wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde. Die St.Galler hatten das Spiel stets im Griff – und werden nun mit dem zweiten Tabellenrang belohnt. Hier gehts zur Spielerbewertung...