16-Jährige wird von Ex-Freund erstochen

Leblos und mit einer Decke zugedeckt fand die Mutter der Getöteten die 16-Jährige am Sonntagabend gegen 23 Uhr in ihrem Zimmer. Sie wurde mit zwei Messerstichen in den Rücken getötet. Zuvor soll die 16-jährige Besuch von ihrem mutmasslichen Ex-Freund Saber A. gehabt haben. Er wird verdächtigt, seine Freundin im Streit mit einem Küchenmesser erstochen zu haben, anschliessend soll er durch das Küchenfenster geflüchtet sein.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um Saber Akhondzada. Er ist 174 cm groß, schlank, hat schwarze Haare, braune Augen; er hat Hautmale auf der linken Wange, am Hals rechts und an der Oberlippe rechts.

Hinweise an das LKA OÖ unter 📞 059133/40 3333 oder jede Polizeidienststelle. pic.twitter.com/bxH2GweNcm — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 10. Dezember 2018

Der 17-Jährige Afghane und die Österreicherin sollen eine On-Off-Beziehung geführt haben, schreiben verschiedene österreichische Medien. So schreibt die Kronen Zeitung, Saber A. habe seien Freundin in ihrer Freiheit stark eingeschränkt, und ihr den Kontakt mit anderen Männer verboten. Sie habe ihm aber immer wieder verziehen. Vor der Bluttat seien die beiden kein Paar mehr gewesen, hätten sich aber bereits wieder angenähert.

Zwischen 2015 und 2016 soll Saber A. von Afghanistan nach Österreich gereist sein, wo er in Wien in einer Asylunterkunft lebte. Nach dem er über Facebook seine spätere Freundin kennen lernte, zog er in ein Jugendwohnhaus in Steyr.

Der 17-Jährige und die 16-Jährige Getötete sollen immer wieder Streit gehabt haben. Was genau zur Bluttat vergangenes Wochenende geführt hat sei aber noch unklar, sagen die Österreichischen Ermittler. Saber A. befindet sich noch auf der Flucht.

(red.)