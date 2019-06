17-Jähriger baut Autounfall

Ein 20-jähriger Mann hat dem 17-Jährigen sein Auto für eine Strolchenfahrt übergeben. Der Jugendliche fuhr am Sonntagmorgen, kurz nach 2.30 Uhr, auf dem Parkplatz Grünfeld in Jona hin und her. Vermutlich verwechselte der 17-Jährige das Gaspedal mit dem Bremspedal und prallte mit dem geliehenen Auto gegen Betonblöcke. Am Auto entstand Totalschaden.

Beide Männer müssen sich nun vor der zuständigen Staatsanwaltschaft respektive der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen verantworten.

(Kapo SG/red.)