Kinder als Opfer körperlicher Gewalt

In der Schweiz sind 2018 drei Kinder an den Folgen körperlicher Misshandlung gestorben. Die Zahl der in Kinderspitälern oder -abteilungen gelandeten misshandelten Kinder blieb nach Jahren der Zunahme stabil. Ein Drittel dieser Kinder war unter vier Jahre alt.