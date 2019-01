In Bregenz wurde eine Frau überfahren. Sie ist noch an der Unfallstelle gestorben. (Symbolbild) © Landespolizei Vorarlberg

In der Nacht auf Sonntag ist eine 81-Jährige Frau in Bregenz von einem Auto angefahren worden. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.