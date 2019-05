83-jähriger E-Bike-Fahrer tödlich verletzt

Eine 23-jährige Frau fuhr mit einem Lastwagen und Anhänger von Kriessern in Richtung Altstätten. Der 83-jährige E-Bike-Fahrer war auf dem Veloweg in die gleiche Richtung unterwegs. Er wollte dann die Kantonsstrasse überqueren um in die Burststrasse einzubiegen.

Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver der Chauffeuse wurde der Velofahrer frontal vom Lastwagen erfasst. Der Mann wurde in den angrenzenden Wald geschleudert. Trotz medizinischer Hilfe eines Rettungsteams mit Notarzt und dem Aufgebot der Rega verstarb der E-Bike-Fahrer auf der Unfallstelle, teilt die Kantonspolizei mit.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat die Fachdienste der Kantonspolizei St.Gallen mit der genauen Unfallursache beauftragt.

(red.)