85-jähriger kracht in Leitplanke

Er sei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden – der 85-jährige, welcher bei der Verzweigung Ruschein ungebremst in eine Leitplanke der Strassenteilung krachte. Der Mann war am Ostersonntagabend gegen 19 Uhr in Ilanz auf der Via San Clau Sura in Richtung Ruschein unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Graubünden.

Bei der heftigen Kollision wurde der Mann leicht verletzt und mit der Rettung ins Regionalspital Ilanz gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zudem wurden Mauer, Zaun und Leitplanke der Strasse erheblich beschädigt.

(Kapo GR/red.)