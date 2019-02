9 Verletzte bei Küchenbrand in St.Gallen

An der Rorschacherstrasse in St.Gallen kam es am Sonntagabend zu einem Küchenbrand. © FM1Today

Eine Küche in einem Mehrfamilienhaus geriet am Sonntagabend in St.Gallen in Brand. Neun Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Unter den Verletzen sind ein dreijähriges Kind und ein Polizist.