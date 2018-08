Action bei den «Sommermenschen»

Der Sommer ist für viele Menschen die Zeit, in der man gemütlich am See liegt, Zeit in der Gelateria verbringt und abends mit Freunden grilliert. Hauptsache relaxen! Nicht so bei den drei Protagonisten in der neuen Staffel von «Mensche i de Ostschwiz». Bei den «Sommermenschen» gibt es in dieser Jahreszeit richtig viel Action.

Mit dem Velo durch sieben Länder

TVO begleitet Gloria Hartmann beim Abenteuer ihres Lebens. Die gebürtige Toggenburgerin radelt diesen Sommer über 2500 Kilometer quer durch die Alpen. Mit dabei: ihr Fahrrad Helene. In 60 Tagen quält sich die 27-Jährige über diverse Alpenpässe und hat dabei nicht nur mit schlechtem Wetter zu kämpfen.

Vom «Uuftue» und dem Hitzesommer

Sepp Manser ist seit 30 Jahren Bergwirt im Gasthaus Meglisalp. Das «Sennedörfli» auf 1517 Meter über Meer gilt als eines der beliebtesten Wanderziele im Alpstein. Manser führt das Gasthaus bereits in fünfter Generation. Es gibt viel zu tun für den Unternehmer, und zwar vom Aufstieg, bis zum letzten Schnee, dem «Uuftue» bis hin zum Hitzesommer.

Auf dem See zuhause

Kaum einer kennt den Bodensee so gut wie er. Seit 24 Jahren ist Thomas Friederich aus Zihlschlacht auf dem See zuhause. Als Kapitän verbringt er seinen Sommer auf den verschiedenen Fähren und Schiffen der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt. Vom normalen Kursschiff bis zum «Schlager-Partyboot», kaum etwas, das der 55-jährige Familienvater noch nicht erlebt hat.