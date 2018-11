Alter Kram für neue Besitzer

Es sieht ein wenig aus wie in einer Brockenstube im alten Güterbahnhof in St.Gallen. Doch der Unterschied ist, dass die Dinge nichts kosten. Vorausgesetzt man hat etwas mitgebracht zum Tauschen. So wie zum Beispiel Amelie, die für ihre zwei riesigen Teddybären ein neues zu Hause sucht.

«Wir wollen die Leute dazu animieren, Sachen nicht voreilig in den Abfall zu werfen», sagt Initiantin Carmen Cepon zum Ostschweizer Fernsehen TVO. Hier kann man die Dinge, die man aussortiert, Fehlkäufe oder einfach Sachen, die man nie gemocht hat, vorbeibringen. Dafür findet sich vielleicht etwas unter dem Mitgebrachten der anderen, das man braucht.

Hier geht es zum TVO-Bericht:

Die Aktion am Sonntag kam beim Publikum gut an. Gefragt waren vor allem Bücher und Kleider. Mit der Tauschbörse soll auch ein Zeichen gegen den Konsumwahn gesetzt werden. Die Initiantin in St.Gallen hofft, dass viele Gemeinden ihrem Beispiel folgen werden.

(agm)