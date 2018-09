Auto kollidiert frontal mit Töff

Ein 26-Jähriger war am Freitagmorgen mit seinem Auto von Wängi in Richtung Aadorf unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. «Der Mann kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Töff», sagt Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, gegenüber FM1Today.

Der 57-jährige Lenker des Töffs wurde beim Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst musste den Mann ins Spital bringen. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Aadorferstrasse zwischen Wängi und Aadorf bis kurz vor 10.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Wängi richtete eine Umleitung ein.

(Kapo TG/red.)