Badi Rotmonten: Bub fast ertrunken

Am Dienstagnachmittag kam es in der Badi Rotmonten zu einem Zwischenfall. Ein 6-jähriger Bub, der mit einer Gruppe Kinder unterwegs war, wäre fast ertrunken. Er hielt sich im ca 1.35 Meter tiefen Nichtschwimmerbecken auf und rutschte da vermutlich aus. Dabei geriet der Bub unter Wasser, konnte sich nicht mehr orientieren und verschluckte sich am Wasser. Die Gruppe wurde von Betreuungspersonen begleitet. Eine Betreuerin bemerkte den Bub im Wasser und konnte ihn retten.

Die Rettungssantität brachte den 6-Jährigen zur Kontrolle ins Spital. Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Bub unverletzt.

(red.)