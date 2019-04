Lok rammt Wagon durch Hallenwand

Eine rangierende Lokomotive der SBB ist am Dienstagvormittag in ein Depot in Buchs gefahren und hat dabei zwei historische Bahnwagen durch die Wand ins Freie gestossen. Dies bestätigt die SBB auf Anfrage von FM1Today. Verletzt wurde niemand. Wieso es zum Unfall kam, ist noch nicht klar. Offenbar konnte die Lok nicht mehr rechtzeitig bremsen. «Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle ‹Sust› untersucht den Vorfall», sagt Jürg Grob, Leiter der SBB-Medienstelle. Der Reiseverkehr bei Buchs ist vom Vorfall nicht betroffen.

Auf Bildern von der Unfallstelle sieht man, wie ein riesiges Loch in der Wand des Bahndepots klafft. Auf und neben dem historischen Wagen liegen weisse Ziegelsteine. Das Geländer am Bahnwagen ist massiv beschädigt, ansonsten scheint der historische Bahnwagen den Durchbruch relativ unbeschadet überstanden zu haben.

(red.)