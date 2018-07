Hitler-Tweet: BDP will Keller rauswerfen

«In der Person Adolf Hitler sehe ich nicht nur den menschenverachtenden bösartigen Tyrannen und Diktator. Ich glaube, die heutige Geschichtsschreibung ist ziemlich aus einer einseitigen Perspektive. So unendlich schlecht kann dieser Mann nicht gewesen sein», schreibt Thomas Keller, Mitglied des Weinfelder BDP-Vorstands, am Montagabend auf Twitter.

Sorry Kenny, aber in der Person Adolf Hitler, sehe auch ich nicht nur den menschenverachtenden bösartigen Tyrannen und Diktator. Ich glaube die heutige Geschichtsschreibung ist ziemlich aus einer einseitigen Perspektive. So unendlich schlecht kann dieser Mann nicht gewesen sein.

— Thomas Keller (@ThomasKeller782) July 16, 2018