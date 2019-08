Berlin-Moabit: Festnahme nach tödlichen Schüssen vom Velo herunter

Veloterroristen schiessen neuerdings in Berlin - hier am Schauplatz im Stadtteil Moabit. © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

In Berlin ist am Freitag ein Mann erschossen worden. Zeugenaussagen zufolge war der Schütze auf dem Velo unterwegs. Am Abend gab die Staatsanwaltschaft die Festnahme eines Tatverdächtigen bekannt.