Betrunken verunfallt und weiter gefahren

Die Frau war abgelenkt, sagte sie der Polizei. Deshalb sei sie in Waldkirch am Dienstagabend in einer Kurve von der Strasse abgekommen und in mehrere Leitposten und Holzpfähle gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verliess sie die Unfallstelle.

Weil ihr Auto beschädigt war, konnte sie im Dorf nicht mehr weiter fahren. Die Polizei kontrollierte die Frau und stellte fest, dass sie Alkohol im Blut hatte. Am Auto und an den Pfosten entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

