Volvo geht während Fahrt in Flammen auf

Ein 49-jähriger Autofahrer war am Dienstag kurz nach 9 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Zürich unterwegs. Gegenüber der Kantonspolizei Thurgau gab er an, kurz vor dem Rastplatz Kefikon Nord eine Rauchentwicklung im Motorraum festgestellt zu haben. Anschliessend sei er auf den Rastplatz gefahren und habe das Auto parkiert – kurz darauf stand der Volvo in Vollbrand.

Die Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld war rasch vor Ort und löschte den Brand, das Auto war jedoch nicht mehr zu retten. Am Volvo und am Strassenbelag entstand Sachschaden in der Höhe mehrerer tausend Franken. Wie die Thurgauer Polizei schreibt, wurde niemand verletzt. Sie geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

(Kapo TG/red.)