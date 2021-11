Anstieg der Coronafälle an St.Galler Schulen – bleibt nun die Maskenpflicht?

15 positiv Getestete und 23 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne – das war die Bilanz der St.Galler Schulen nach Allerheiligen. «Die Zahlen sind auf tiefem Niveau, dennoch hat sich die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler verdreifacht», sagt Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik, gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Am ersten Schultag nach den Herbstferien gab es noch fünf infizierte Kinder. Unklar sei jedoch, ob der Anstieg (nur) an den Ferien liege.

Die vom Kanton verordnete Maskenpflicht für Jugendliche und Lehrpersonen – Primarschulkinder sind ausgenommen – läuft am 7. November aus. Ob die Massnahme verlängert wird, steht noch nicht fest. Das St.Galler Bildungsdepartement will in den nächsten Tagen kommunizieren. Martin Annen sagt jedoch: «Es braucht sehr gute Gründe, um die Maskenpflicht aufzuheben.» Elternabende sollen in den kommenden Wochen allerdings ohne 3-G-Regel stattfinden.

Bereits einen Entscheid gefällt hat der Kanton Thurgau: Hier fällt nächste Woche die Maskenpflicht an den Schulen. Auch die Lehrpersonen dürfen die Maske ablegen. Dafür werden die schon heute an den Primarschulen stattfindenden Flächentests auf die Oberstufe ausgeweitet.

(lag)