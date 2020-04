Camper erhitzen die Gemüter in Vättis

Vättis, ein kleines Dorf in der St.Galler Gemeinde Pfäfers ganz im Süden das Kantons, ist bei Ausflüglern beliebt für seine malerische Bergkulisse. Momentan würden die Einwohner aber lieber auf auswärtige Besucher verzichten. Doch während der Ostertage sei ein Wohnmobil nach dem anderen durchs Dorf gefahren, sagt A. Kohler aus Vättis. «Am Freitag allein haben wir 30 Camper gezählt. Dafür habe ich kein Verständnis, es macht mir eher etwas Angst. In Vättis ist noch kein Fall von Corona bekannt. Die Leute, insbesondere gefährdete Bevölkerungsgruppen, halten sich an die Empfehlung und bleiben zuhause.»

Er verstehe nicht, weshalb Ausflügler in der jetzigen Lage unnötig umherreisen. Schaut man auf die Nummernschilder der Wohnmobile, sieht man Zürcher, Thurgauer und Schwyzer Kantonswappen. «Ich kann die Menschen ja verstehen, die mal raus aus der Wohnung müssen und wieder einmal Natur brauchen. Aber ein Spaziergang im eigenen Ort würde doch auch reichen.»

«Polizei muss mehr kontrollieren»

Weiteres Ärgernis für A. Kohler ist, dass die Wohnmobile meist irgendwo im Grünen parkieren, also auf Privatland. «Ich hoffe, dass sie wenigstens das Feuerverbot einhalten, welches wegen der starken Trockenheit gilt.»