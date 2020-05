«Wir können in der Corona-Krise in eine nächste Phase übergehen», sagt Daniel Koch, Delegierter des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) für Covid-19 beim Point de Presse der Experten des Bundes am Freitag. Die Zahlen würden weiter sinken. Am Freitag waren es 119 neue bestätigte Fälle. Ziel der neuen Phase sei es, alle Infizierten zu isolieren und alle Kontaktpersonen ausfindig zu machen, um zu verhindern, dass sich das Virus weiterverbreitet.

Tracing-App sammelt keine persönlichen Daten

Dabei helfen soll ab Ende Mai die neu entwickelte Tracing-App des Bundes. Per Bluetooth soll die App registrieren, ob man mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person in Kontakt war. Bei der Entwicklung der App stand die Privatsphäre der Bevölkerung im Zentrum: «Es werden keine persönlichen Daten oder Standortinformationen gesammelt. Es ist alles dezentral organisiert und wir wollen die Privatsphäre der Nutzer schützen. Ausserdem werden die Daten regelmässig gelöscht», sagt Marcel Salathé, Leiter der Expertengruppe «Digital epidemiology».