Maskenpflicht am Arbeitsplatz, geschlossene Nachtclubs und eine Sperrstunde für die Gastronomie: So möchte die Schweiz die stark ansteigenden Coronazahlen in den Griff bekommen. Im internationalen Vergleich wirken die Schweizer Massnahmen relativ locker. In Frankreich beispielsweise mussten alle Restaurants schliessen, es gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Hier die Übersicht.

Schweiz

762,5 Fälle pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen