Die chinesischen Behörden haben eine neue Testmethode entwickelt: Sie nehmen den Corona-Abstrich anal vor. Dadurch erhöhe sich die Nachweisrate bei infizierten Personen, da das Virus im Anus länger nachweisbar sei als in den Atemwegen, sagte ein leitender Arzt eines Krankenhauses in Peking vor einigen Tagen.

Nun haben die Behörden ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie ein Anal-Abstrich gemacht wird. Ein solcher Test werde vor allem bei Menschen eingesetzt, bei denen ein hohes Risiko einer Coronavirus-Infektion bestehe. Vergangene Woche seien bereits Personen in mehreren Vierteln in Peking so getestet worden.

