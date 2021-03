Wie ist die epidemiologische Lage?

Die dritte Welle rollt definitiv an, dies bestreitet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht. In der Schweiz und im Ausland steigen die Zahlen trotz fortschreitender Impfkampagne seit Ende Februar an. «Es ist eine Entwicklung in die falsche Richtung», sagt Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG. Pro Tag werden rund 2000 Neuinfektionen gemeldet, in keinem Kanton liegt der Reproduktionswert unter 1. Sprich: Es ist von einem weiteren Wachstum auszugehen. «Die Fallzahlen könnten sich innerhalb von drei Wochen verdoppeln», sagt Mathys. Neun von zehn Infektionen seien auf die britische Mutation zurückzuführen.