Das waren die schönsten Oscar-Momente

Den Auftakt der diesjährigen Oscar-Verleihung machte die Band Queen mit Sänger Adam Lambert: Sie lieferten ein Medley aus ihren grössten Hits.

Mit «Shallow» holten sich Lady Gaga und Songwriter Mark Ronson den Oscar in der Kategorie «bester Filmsong». Zuvor hatten die Sängerin und Schauspielkollege Bradley Cooper den Song auf der Bühne performt – ein richtiger Gänsehautmoment.

«Jeder verdient es, so angesehen zu werden, wie Bradley Lady Gaga ansieht», findet eine Twitter-Userin.

Everyone deserves to be looked at like Bradley looks at Lady Gaga. #AStarIsBorn #BradleyCooper #LadyGagaOscars pic.twitter.com/QVLuRkDSKc

Für eines der besten Fotos sorgten Filmregisseur Spike Lee und Schauspieler Samuel L. Jackson. Der Regisseur gewann zusammen mit Kevin Willmott, Charlie Wachtel und David Rabinowitz den Oscar für das «beste adaptierte Drehbuch».

Oscarpreisträgerin Olivia Colman löste mit ihrer Rede einige Lacher aus. Sie war zusammen mit Glenn Close für den Oscar als «beste Hauptdarstellerin» nominiert und wandte sich direkt zu Beginn ihrer Rede an sie: «Du bist schon immer mein Idol gewesen. Und dass das hier so läuft, war nicht, wie ich das gewollt hätte.»

Melissa McCarthy präsentierte in einem witzigen Outfit den Oscar für das «beste Kostüm».

Best Picture might remain controversial, but at least we can all sleep well tonight knowing a masterpiece won Best Dressed. What a showstopping homage to Queen Olivia Colman, Queen Anne, and Queen Bunny Foo Foo. Congratulations @melissamccarthy! #Oscars pic.twitter.com/XFjcthLWAj

