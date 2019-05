Der FC Aarau ist Xamax’ Herausforderer

Stefan Maierhofer (oben), hier im Match gegen Lausanne aufgenommen, bringt mit seinem Kopfball den FC Aarau in die Barrage © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der FC Aarau ist der Herausforderer von Neuchâtel Xamax in der Barrage um einen Platz in der Super League – dank einem hart erkämpften Heimsieg gegen Absteiger Rapperswil-Jona.Mit grösster Mühe siegten die Aarauer in der letzten Runde der Challenge League daheim die St. Galler 1:0.