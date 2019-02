Der siebte Top-10-Platz von Benjamin Weger

In der Kälte von Salt Lake City trumpfte Benjamin Weger abermals auf © KEYSTONE/EPA/GEORGE FREY

Der Walliser Biathlet Benjamin Weger behält seine ausgezeichnete Form bei. Als Sechster des Verfolgungsrennens in Salt Lake City klassiert er sich zum siebten Mal in dieser Saison in den Top 10.Nach seiner guten Leistung im Sprint ging Weger als Achter in die Loipe.