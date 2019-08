Die Altstätter zeigen ihre Dessous

Es ist ein Hingucker sondergleichen: Wer hängt seine bunte Unterwäsche über die viel befahrene Marktgasse in Zentrum von Altstätten auf? Was die Rheintaler in südlichen Ländern vielleicht schon gesehen haben, haben sie im «Städtli» noch nie erlebt.

Verlängerung der Sommerferien

«Ich fühle mich wie in den Ferien im Süden», sagt eine Passantin auf der Altstätter Gasse und blickt Richtung Himmel. Über ihrem Kopf hängen bunt angemalte Slips. Dutzende Wäscheleinen verbinden während der Altstätter Kulturwoche «Staablueme» die Häuserreihen des «Städtlis».

«Die Wäscheleine-Aktion wurde durch die Talentschule Rheintal Gestaltung initiiert», sagt OK-Mitglied der Kulturwoche Roger Graf.

Talentschule Rheintal entwarf Unterwäsche

Die Zeichnungen der Gestaltungschüler wurden auf Blachen gedruckt und dann in Unterwäsche-Formen ausgestanzt. Am unteren Ende des Kleidungsstückes nähten sie zur Beschwerung Blei ein. Damit sich die Wäsche bei Wind nicht verdreht. Mit Müh und Not wurden die grossen Slips, BHs und Hosen dann an die Leinen geklammert.

Ein Bijou von Altstätten im Fokus

Neben der Marktgasse legen die Kulturschaffenden diese Woche ein zusätzliches Augenmerk auf ein kleines Gässchen, das gerne vergessen geht.

Der Ehrengraben befindet sich parallel zur Marktgasse und dient als Hinterhof von zwei Häuserreihen. Auch dieses schmale Gässchen wurde mit Socken, Unterhosen und Slips ausgestattet. Wer durch diese Gasse schlendert, versetzt sich mit Sicherheit für einen kurzen Moment gedanklich in den Süden.