Dieser FCSG-Fan ist «überwältigt»

In grün-weissen Trikots wagten sich hundert St.Galler- und Celtic-Fans letzten Dienstag an den wilden Ball bei der Aktion von FM1Today. Kaum draufgestiegen, bewegte sich der Ball in alle Himmelsrichtungen, immer schneller und immer wilder. Kaum mehr loslassen wollte der 23-jährige Tobias aus Rorschach.

Nach dem Sieg ist er «drei Meter gewachsen»

Als die Helfer, Tobias, der Rorschacher FCSG-Fan mit Downsyndrom, auf den Ball hieven mussten, glaubte noch niemand an seinen Erfolg. Angefeuert durch Mutter und Schwester klammerte er sich sensationelle 42 Sekunden lang an den Ball. So lange schaffte es niemand.

Als der Sieg gewiss war und ihm der riesige Pokal überreicht wurde, war er überwältigt. «Er war so stolz und ist drei Meter gewachsen», freut sich die Schwester. Auch die Mutter Maja bestätigt, «einen solch riesigen Pokal hat er noch nie in der Hand gehalten. Er war komplett aus dem Häuschen.»

Arbeitskollegen, Verwandte, Nachbarn alle haben den Pokal schon bestaunen dürfen, führt die Mutter aus. Er habe allen seinen grossen Gewinn und das Beweisvideo unter die Nase gehalten.

Wegen Barnetta grosser FCSG-Fan

Den Kybunpark und den FC St.Gallen kennt Tobias bestens. «Er hat eine Saisonkarte. Besucht jedes einzelne Spiel und begleitet den FCSG auch auf der Espen-Tour», so die Mutter. Der Rodeo-Champion ist fasziniert vom Fussball und kickt selber in einer Gruppe. Diese Faszination geweckt, hat niemand geringeres als die FCSG-Identifikationsfigur Tranquillo Barnetta. «Tranquillo kam in Tobias Schulklasse zu Besuch. Das hat das Fussballfieber in ihm ausgelöst.»

Pokal hat ein Ehrenplatz im Zimmer

Tobias’ goldiger Stolz steht jetzt an einem sorgfältig ausgewählten Ort. «Er hat in seinem Zimmer Platz gemacht und den Pokal auf einen Ehrenplatz gestellt», sagt Mama Maja.

Der zweite Gewinner des FM1-Ball-Riding ist Aris aus Niederuzwil. Er gewann in der Kategorie Kids und ist nicht minder stolz, wie sein Bild beweist. Aris konnte sich 40 Sekunden auf dem Ball halten.