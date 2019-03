So soll Verkehr in St.Gallen besser fliessen

Heute fahren täglich 80’000 Fahrzeuge durch den Rosenbergtunnel der St.Galler Stadtautobahn. Das ist ein Viertel mehr als noch vor zehn Jahren. Damit stösst die Autobahn zu Spitzenzeiten an ihre Kapazitätsgrenze. Bis 2030 dürfte sich die Situation weiter verschärfen.

Dritte Röhre im Rosenberg

Um den Engpass zu beseitigen, soll im Rosenberg eine dritte Tunnelröhre gebaut werden. So plant es das Bundesamt für Strassen, Astra. Der Bau der dritten Röhre bedingt, dass die heutigen Pannenstreifen zwischen den Anschlüssen St.Fiden und Neudorf zu Fahrspuren umgenutzt werden. So kann auf der Stadtautobahn durchgängig auf drei Spuren je Fahrtrichtung gefahren werden.

Zubringer im Areal des Güterbahnhofes

Als Entlastung des städtischen Verkehrsnetzes sei aber auch ein weiterer Autobahnanschluss nötig. 85 Prozent der Autofahrten starten oder enden im Stadtgebiet. Lösungen, die ausschliesslich die Kapazität der Autobahn erhöhen, greifen deshalb zu kurz. Mit einem Zubringer beim Güterbahnhof soll deshalb das städtische Verkehrsnetz entlastet werden. Dieser Zubringer soll in die Oberstrasse und in die Geltenwilenstrasse münden.

Gemäss der «Bestvariante», welche das Astra, die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden, die Stadt St.Gallen und die Gemeinde Teufen heute vorgestellt haben, setzt sich der Zubringer Güterbahnhof aus einem Tunnel (Feldli) und einem unterirdischen Kreisel zusammen.

Der Tunnel Feldli schafft die Verbindung zwischen der Autobahn und dem Güterbahnhof und ist mit zwei Tunnelröhren mit je zwei Spuren geplant. Im Areal Güterbahnhof mündet der Tunnel Feldli in den unterirdischen Kreisel. Vom Kreisel sind Aus- und Einfahrten in die Geltenwilenstrasse und die Oberstrasse vorgesehen.

Unterirdische Verbindung nach Appenzell

Weiter soll der Tunnel Liebegg zwischen der Liebegg (Gemeinde Teufen) und dem unterirdischen Kreisel das städtische Verkehrsnetz und die Quartiere vom Durchgangsverkehr entlasten. Der Tunnel Liebegg ist mit je einer Spur stadtein- und stadtauswärts in einer Tunnelröhre geplant.

Bis zur Umsetzung dauert es noch

Für die dritte Röhre Rosenbergtunnel sowie den Tunnel Feldli und den Kreisel des Zubringers Güterbahnhof erarbeitet das Astra die generellen Projekte. Über diese entscheidet der Bundesrat voraussichtlich bis 2022 respektive 2025. Die weiteren Projektteile des Zubringers Güterbahnhof – die Anschlüsse an das städtische Netz und der Tunnel Liebegg – liegen in der Zuständigkeit des Baudepartementes des Kantons St.Gallen und werden in enger Abstimmung mit dem Astra sowie mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, der Stadt St.Gallen und der Gemeinde Teufen weiter geplant. Der nächste Schritt ist die Erstellung eines Vorprojekts, das voraussichtlich bis 2021 vorliegt.

150 bis 200 Millionen Franken Kosten für die Region

Die Kosten für die dritte Tunnelröhre und die Pannenstreifenumnutzung zwischen den Anschlüssen St.Fiden und Neudorf werden vollständig vom Bund getragen. In der Botschaft «Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP)», die der Bundesrat im vergangenen September zuhanden des Parlaments verabschiedet hat, sind entsprechend 1,144 Milliarden enthalten. Auf die Region entfällt ein Anteil von 150 bis 200 Millionen Franken. Die Kostengenauigkeit beträgt zum jetzigen Zeitpunkt plus minus 30 Prozent. Im Verlauf der weiteren Projektierung werden die Kosten präzisiert. Der Kostenteiler innerhalb der Region wird in einem nächsten Schritt mit dem Vorprojekt erarbeitet.

Die Vorteile gegenüber heutigem Zustand

Das Gesamtprojekt Engpassbeseitigung St.Gallen verflüssigt den Verkehr sowohl auf der Autobahn als auch in der Stadt und verbessert die regionale Erreichbarkeit, sind die Verantwortlichen überzeugt. Die neue unterirdische Linienführung zum Autobahnanschluss sei kürzer, was sich positiv auf die Reisezeit und die Belastung in der Stadt auswirkt. Indem ein grosser Teil des Transitverkehrs unterirdisch abgewickelt wird, reduziere sich der Verkehr an der Oberfläche und verschafft dem öffentlichen Verkehr wie auch dem Fuss- und Veloverkehr mehr Platz. Mit der hauptsächlich unterirdischen Führung der neuen Strassen und Anschlüsse bleibe die Entwicklung des Güterbahnhofareals möglich.

