Mann stirbt bei Spitalbrand in Konstanz

Die Feuerwehr löschte den Brand im Spital Konstanz und sicherte die Nebengebäude. © BRK News

In einem Spital in Konstanz ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Ein Mann erlitt tödliche Verletzungen, fünf Personen befinden sich wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Spitalbehandlung.