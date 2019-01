Eine Million Legosteine im Toggenburg

Kreative Ideen, Feinmotorik, Geduld und viel Zeit waren bei diesem Projekt gefordert. Simon Künzer, Projektleiter und Vorstandsmitglied des schweizerischen Lego-Vereins «SwissLUG» arbeitete ein Jahr lang für die Sonderausstellung in der Erlebniswelt Toggenburg. Zusammen mit dreissig weiteren Lego-Begeisterten, die ihre Kunstwerke, Modelle und Bauten für die Ausstellung ins Toggenburg mitgenommen haben. Darunter arbeiteten auch Lego-Bauer aus dem Ausland mit.

Verarbeitet wurden mehr als eine Million Lego-Bauteile. Umso schöner sei es, dass die ausgestellten Teile ein Jahr lang in den Hallen des Toggenburger Museums bleiben werden, erklärt der Projektleiter. «So kann man auch ein Teil der eigenen Lego-Sammlung auslagern, die Zuhause keinen Platz mehr hat.»

«Wir haben Freude daran, immer etwas Neues ausstellen zu können. Die Lego-Ausstellung wird alle ansprechen, von 4 bis 80-Jährige», sagt der Ausstellungsverantwortliche Ernst Kengelbacher zufrieden.

Neben Hunderten von Puppen, Oldtimer und «Europas grösster Hobby-Eisenbahn in Spur 0» wird das Toggenburger Museum in Lichtensteig neu auch Millionen von Lego-Bauklötzen beherbergen. Besonders attraktiv sind die beiden grossen Anlagen in der Mitte der Museumshalle.

Es wurden zahlreiche, weltbekannte Bauwerke und Objekte nachgebaut. Wie beispielsweise das Parlamentshaus in London mit dem weltberühmten Uhrturm Big Ben oder die schweizweit verbreiten gelb-blauen Filialen der Ikea.

FM1Today führt euch durch einen schnellen Rundgang der Sonderausstellung.

Die Sonderausstellung findet bis am 31.Dezember 2019 statt und kann jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag geöffnet.

(bon)