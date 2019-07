Erstes Hochzeitsfoto von Sophie und Joe

Nach Game of Thrones sieht Sophie nun auch im wahren Leben aus wie eine Prinzessin. © Instagram/nicolasghesquiere

Nachdem Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) vor wenigen Wochen spontan in Las Vegas geheiratet haben, wiederholten sie das Fest am 29. Juni mit der Familie in Frankreich. Nun hat das Traumpaar das erste Hochzeitsfoto veröffentlicht.