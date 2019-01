Ex-Bachelor zieht nach St.Gallen

Bachelor Joel Herger (34) hat im 2017 seine grosse Liebe im Fernsehen gesucht. Damals war Ludmilla seine Auserwählte. Doch die Beziehung hielt nicht lange und nur drei Monate nach der Trennung hatte er eine Neue. Bis heute weiss man nur, dass sie aus der Ostschweiz kommt.

Jetzt gibt er noch mehr Details bekannt: «Seit September wohnen wir zusammen. Ich bin zu ihr in den Kanton St.Gallen gezogen und habe meine Junggesellen-Wohnung in Siebnen SZ zurückgelassen», sagt Joel Herger gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Momentan seien sie mit den Renovationsarbeiten am Haus beschäftigt.

(sk)