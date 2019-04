Ex-Polizist erhängt in Zelle gefunden

In Sent GR kam es zu einem heftigen Streit zwischen Eheleuten. Das Haus war nach dem Brand unbewohnbar. © Kapo GR

Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Sennhof in Chur hat am späten Mittwochabend einen Insassen erhängt aufgefunden. Es handelt sich um den 60-jährigen Ex-Polizisten, der im November 2018 seine Frau schwer verletzt und das gemeinsame Haus in Sent angezündet hatte, bestätigt die Staatsanwaltschaft Graubünden gegenüber FM1Today.