FCSG gewinnt mit traumhaften Goals

Der FCSG bleibt in der Vorbereitung auf kommende Saison weiterhin unbesiegt. Die Mannschaft von Peter Zeidler erzielt gegen den VfL Bochum (2. deutsche Bundesliga) einen deutlichen 3:0-Sieg. Das Spiel fand bei bestem Wetter im Stadion Rheinau in St.Margrethen statt.

Bereits in der ersten Halbzeit hatte der FCSG einige Chancen, ging allerdings erst in der 41. Minute in Führung. Victor Ruiz nahm Anlauf zu einem Freistoss und legte quer auf Slimen Kchouk, der aus 20 Meter herrlich in die entfernte Torecke traf.

Nach der Pause hatte die fast komplett veränderte Mannschaft das Spiel über weite Strecken im Griff. Mit einem Eigengoal vom VfL gingen die St.Galler in der 68. Minute mit 2:0 in Führung und das Spiel schien bereits entschieden zu sein.

Für die 1572 Zuschauer folgte das Highlight des Abends aber erst in der 72. Minute. Dereck Kutesa schoss aus etwa 30 Meter Entfernung ein Traumtor, der Ball flog genau in den Winkel.

Der ausführliche Matchbericht gibt es hier. Den ultimativen Test bestreitet der FCSG am Samstag im Kybunpark gegen den portugiesischen Pokalsieger Sporting Lissabon.

(FCSG/red.)