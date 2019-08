Fledermaus fliegt mit Billig Airline

«Batman bist es du?» hört man einige Fluggäste in diversen Videos rufen. Andere ducken sich und schreien aus Angst vor dem flatternden Passagier. Laut dem Time magazine war das Flugzeug der Billig Airline «Spirit Airlines» am Mittwoch in den USA von Charlotte, N.C. nach Newark N.J. unterwegs, als nach gut einer halben Stunde auf einmal eine Fledermaus in der Kabine flog.

Mehrere Twitter-User berichten, dass die Fledermaus schliesslich von einem Passagier eingefangen und in die Toilette gesperrt wurde. Spirit Airlines bestätigte den Vorfall etwas später und gab an, das Flugzeug nach der Landung desinfiziert und gereinigt zu haben. Verletzt wurde niemand, auch nicht die Fledermaus. Wohl aber legte diese dank dem Flugzeug einige Kilometer mehr zurück, als sie es sich gewohnt ist.

Here’s a crazy flight experience. A bat was on the plane headed to Newark. It came out while the plane was in the air. Luckily no one was hurt. One of the passengers caught it and put it in the bathroom. @karenhunter pic.twitter.com/lV0HgHptjY

— My friends call me Lisa (@adrilisasmiddle) July 31, 2019