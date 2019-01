Die Situation in seinem Land macht es für ihn unmöglich: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nimmt nicht am WEF in Davon teil. © KEYSTONE/AP POOL AFP/LUDOVIC MARIN

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird nicht am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teilnehmen. Als Grund werden die Proteste der «Gelbwesten» angedeutet. Ein Vertreter des Präsidialamts in Paris teilte am Freitag mit, Macron habe einen vollen Terminplan.