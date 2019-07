Frau beklaut Rentner, während er daheim ist

Der Rentner sass am Montag zwischen 10.30 und 11 Uhr in seiner Wohnung an der Sarganserstrasse in Vilters, als die unbekannte Diebin eintrat und begann, wortlos die Räume zu durchsuchen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, gelang es dem 83-Jährigen nicht, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen. Sie flüchtete anschliessend mit Bargeld in der Höhe von 4000 Franken.

Die Täterin konnte noch nicht gefasst werden. Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Rentner hat die Frau wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt und 170 Zentimeter gross

Braunes, glattes, schulterlanges Haar

Hellgrünes Oberteil, blaue Hose

Nur über Gestik und Mimik verständigt

(Kapo SG/red.)