Geschäfte sollen unverkäufliche Lebensmittel abgeben

Was nach Ladenschluss übrigbleibt, soll künftig zertifizierten Organisationen oder Einzelpersonen überlassen werden können. Der Nationalrat setzt ein Zeichen gegen Food Waste. (Themenbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Nationalrat will etwas gegen Lebensmittelverschwendung unternehmen. Geschäften soll die Abgabe von unverkäuflichen Lebensmitteln an gemeinnützige Organisationen erleichtert werden. Eine entsprechende Motion ist am Freitag stillschweigend angenommen worden.