Granaten aus 2. Weltkrieg gefunden

In Steinebach, Dornbirn stiessen Arbeiter am Dienstagmittag auf einen besonderen Fund. Beim Auspumpen einer nicht mehr verwendeten Jauchegrube fanden sie Munition, zwei Sprenggranaten und mehrere lose Bestandteile (Gewehrläufe) von Kriegswaffen. Die Gegenstände dürften aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Medienmitteilung.

Die Fundgegenstände wurden geborgen und begutachtet. Nach Abschluss der Ermittlungen und Erhebungen werden die Objekte fachgerecht entsorgt bzw. vernichtet werden.

(LPVB/red.)