Grosse Reisewelle ist vorerst ausgeblieben

Alle Jahre wieder: Der Ferienreiseverkehr in Richtung Süden staut sich vor dem Gotthard-Strassentunnel. Die ganz grossen Staus sind am Samstag vorerst noch ausgeblieben. (Archivbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Die grosse Reisewelle in den Süden ist trotz des Ferienbeginns vorerst noch ausgeblieben. Am Samstagmittag stauten sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von rund vier Kilometern. Nach einem Unfall wuchs der Stau bis 13 Uhr auf zehn Kilometer an.