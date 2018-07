Hey Tony Hawk – 7 Tipps für Graubünden

Graubünden zieht Bären, Wölfe und jetzt auch Profiskater an. Tony Hawk, 11-facher Weltmeister im Skateboarden streift im Moment durch die Bündner Berge. Was genau er da macht, ist nicht bekannt. Was er machen könnte, das sagen wir ihm gerne.

Die schweissnassen Finger sind eng um den Controller geschlungen. Das Ziel ist klar: Den nächsten Back-, Kick- oder irgend einen anderen Flip vollführen, ohne vom Board zu fallen. Einer von vielen Nachmittagen meiner Jugend. Die «Tony Hawk» Videospiele sind legendär. Und nun ist die Skate-Legende zum Greifen nahe. Von Zürich über den Walensee und Chur bis nach Vals. Dank Tony Hawks Instagram-Story kann man seinen Weg durch die Schweiz mitverfolgen. Was der Profiskater genau in Graubünden macht, darüber konnte weder Graubünden Tourismus noch die Gemeinde Vals Auskunft geben. Vielleicht geniesst er einfach ein paar Tage Ferien. Vorschläge, wie diese aussehen könnten, haben wir genug. Und haben uns auch schon mal ausgemalt, wie das ungefähr aussehen könnte. 😂 1. Mit Arno del Curto Englisch sprechen Keiner spricht schöneres Bergler-Englisch als der Coach des HC Davos. So kann sich Tony Hawk in seiner Muttersprache unterhalten und wenn er wieder zu Hause ist, damit angeben, dass er Schweizerdeutsch gelernt hat. 2. Ein Besuch im Heididorf 3. Wakeboarden am Crestasee 4. Ein Besuch bei den berühmten Bündner Maskottchen Gian&Giachen 5. Einen Abstecher zur längsten Rodelbahn der Schweiz in Churwalden Natürlich nicht ohne seine neuen Bündner Freunde Renzo und Gimma. 6. Einen Backflip mit Napa im Bärenland Arosa machen Napa der Bär ist der erste Bewohner des neuen Bärenlandes. Hier geht’s zu den herzigen Bildern. 7. Eine Fahrt mit der RhB – Tony-Style natürlich Und jetzt, da er keine Angst mehr vor Bären hat, gibt’s Tipps von M13. (dac)