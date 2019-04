In Chur sterben zwei Katzen bei einem Wohnungsbrand

Kurz vor neun Uhr sei die Meldung über den Brand in der Wohnung an der Tittwiesenstrasse in Chur eingegangen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit. Die Stützpunktfeuerwehr Chur hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Laut Polizei konnten die Bewohner sofort evakuiert werden, es gab keine Verletzten.

In der Wohnung befanden sich mehrere Katzen und Reptilien. Zwei Katzen kamen ums Leben, die restlichen Tiere blieben unverletzt. Der Brand war in der Küche einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Küchenbrand schnell löschen und ein Übergreifen auf andere Räume verhindern, wie es weiter heisst.

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch die Stadtpolizei Chur und die Kantonspolizei, sowie ein Reptilienspezialist. Die Brandermittlung der Kantonspolizei Graubünden untersucht die Brandursache. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, ist jedoch beträchtlich.

(SDA)