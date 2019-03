Keith Flint von The Prodigy ist tot

Seine Band war legendär und sein doppelter Irokesenschnitt auch: Der 49-jährige Sänger Keith Flint ist gestorben, er wurde am Montag leblos in seinem Haus aufgefunden, wie die lokale Polizei gegenüber den Medien bestätigt. Laut Polizei wird sich nun die Gerichtsmedizin mit den Todesumständen befassen.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t

— The Prodigy (@the_prodigy) March 4, 2019